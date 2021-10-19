Мишустин: регионы получат 69 млрд рублей на выплаты медикам
Москва, 19 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В регионы России будет направлено порядка 69 млрд рублей на выплаты медицинским работникам. Об этом 19 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Михаил Мишустин
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На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией Мишустин рассказал, что правительство продолжит поддерживать медиков.
«Для этого направим в регионы около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года. Распоряжение уже подписано», — заявил глава правительства.