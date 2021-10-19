Новосибирск, 19 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 октября, за минувшие сутки выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 245 случаев.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчина в возрасте 81 года и женщины в возрасте 53, 65, 66, 77, 78 лет и две женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе умерли 3217 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 67 299 случаев заражения коронавирусом (+257 за сутки), в том числе у 6152 детей; 52 367 пациентов выздоровел (+122 за сутки).