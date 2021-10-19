Минск, 19 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко против введения обязательной вакцинации от COVID-19, хотя и поддерживает прививки, как средство борьбы с пандемией. Он заявил об этом 19 октября на совещании по эпидемической ситуации в республике, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, — маски и прочее, — вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с (президентом РФ Владимиром) Путиным договаривался, чтобы мы получили этот «Спутник» (российскую вакцину против COVID-19 — ред.)», — сказал он.

«Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете», — также добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МВД Белоруссии составило список «формирований, признанных экстремистскими».