Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение COVID-19, в настоящее время находится 7448 пациентов, это на 35 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 19 октября в Смольном.

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В реанимационных отделениях коронавирусных больниц Петербурга находится 681 человек (+27 к показателю предыдущих суток), в том числе 342 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (+18 за сутки).

За 18 октября в Петербурге с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 354 пациента, это на 42 человека меньше, чем сутками ранее. За сутки из коронавирусных стационаров выписали 103 человека, это на 30 пациентов меньше, чем в предыдущий день.

По состоянию на 19 октября в Северной столице развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 38,29% таких коек (относительно норматива Минздрава России), за сутки это число уменьшилось почти на 5%.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 35 880 человек, это на 921 больного больше, чем сутками ранее. Еще 4397 человек находятся на домашнем карантине, 216 человек — в обсерваторе (пансионат «Балтиец»).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге увеличился на 0,1 ед. и составляет на сегодня 1,33 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

За последние сутки в Северной столице выявлено 3220 новых случаев коронавирусной инфекции, это на 123 случая больше, чем в предыдущий день. Скончались за сутки 68 человек.