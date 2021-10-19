Джакарта, 19 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что пандемия коронавируса может стать эндемией в январе 2022 года, сообщает Kompas.

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Президент напомнил о третьей волне пандемии в связи с рождественскими и новогодними праздниками», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

В настоящее время правительство изучает возможность использования препаратов против коронавируса.

Напомним, ранее власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу с 19 октября по 8 ноября.