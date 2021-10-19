Белгород, 19 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Белгородской области 19 октября подтверждены рекордные 298 случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 229 пациентов, скончались от осложнений четверо. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 3 334 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 58 507 носителей инфекции. Справились с заражением 50 567 человек, скончались от осложнений 1 250 пациентов.

Госпитализированы 2 095 жителей, на амбулаторном лечении — 4 595 человек, на самоизоляции находятся 17 887 граждан.

На вакцинацию от COVID-19 с начала прививочной кампании записались 783 013 человек, полный курс иммунизации прошли 728 507 белгородцев.