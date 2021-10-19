Сеул, 19 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Южной Корее школьники, инфицированные коронавирусом и/или проходящие карантин, будут сдавать единый государственный экзамен в специально отведённых местах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

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Ожидается, что 18 ноября экзамен будут сдавать порядка 509 800 старшеклассников и выпускников школ, планирующих поступать в высшие учебные заведения.

Известно, что для инфицированных будут выделены 198 коек в 31 больнице. Для проходящих карантин, которых насчитывается порядка 3 тыс. человек, подготовлены 676 помещений в 112 различных местах по всей стране.

В 2020 году экзамен сдавали 41 инфицированный коронавирусом и 456 проходивших карантин.

В министерстве отметили, что для школьников с симптомами COVID-19 в экзаменационных пунктах также будут выделены специальные помещения.