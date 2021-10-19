Екатеринбург, 19 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Свердловской области 18 октября зафиксировали ещё 594 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает среднеуральский опершаб.

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127 новых заразившихся были обнаружены в Екатеринбурге. Также их выявили во многих других муниципалитетах региона.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 149 502 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 136 566 пациентов, а скончались уже 7086.