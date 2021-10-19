Москва, 19 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В недостаточном уровне вакцинации от коронавирусной инфекции в России есть и доля ответственности государства. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

«Есть традиция — во всём винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не всё, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Однако, отметил Песков, в этой ситуации необходимо и более серьёзное и ответственное отношение к прививкам со стороны граждан.

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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что российские власти отлично справились с тем, что они были обязаны сделать на фоне пандемии — обеспечить условий для повсеместной вакцинации от коронавируса.

«И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще», — указал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции, так как не смогло объяснить гражданам, что необходимо прививаться от COVID-19.

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Политик уверен, что ответственность за проигрыш во многом лежит на учёных и экспертном сообществе. Толстой уверен, что «нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово».