Москва, 19 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков собирается прочитать на турецком языке слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные последним о «пятерке» Совета Безопасности ООН. Он заявил об этом 19 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость победителей во Второй мировой войне.