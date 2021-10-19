Москва, 19 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Признание зарубежных вакцин в России возможно, но лишь на основе взаимности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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«Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате», — сказал Песков.

По его словам, вакцинофобия жителей России не связана с марками препаратов.