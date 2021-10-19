Новосибирск, 19 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Новосибирский центр медицины катастроф получил многофункциональный мобильный медицинский комплекс, рассчитанный на 60 мест. Средства выделены из областного бюджета.

«Сибантрацит» Мобильный госпиталь

В министерстве здравоохранения региона рассказали, что комплекс может эксплуатироваться при температурах от — 50 до +50 °C, а также при необходимости использоваться как инфекционный госпиталь.

На покупку комплекса областной бюджет выделил более 12 млн рублей.