Симферополь, 19 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Республике Крым стационары для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполнены уже на 90%, данные привёл 19 октября заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский. Самой сложной он назвал ситуацию в Симферополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Наблюдается рост заболеваемости — не видим стабилизации. Ситуация очень напряженная. Много пациентов требуют госпитализации. Дополнительно разворачиваем койки для пациентов с коронавирусом — сейчас 4630 коек. Заполняемость 90%», — сообщил замглавы минздрава телеканалу «Крым24».

»Сейчас справляемся. Увеличилось количество вакцинированных людей, но этого недостаточно», — добавил Лясковский.

На 19 октября в Крыму подтверждено 88 847 случаев заражения коронавирусом, в том числе 604 случая за минувшие сутки. Выздоровели за сутки 543 человека, всего — 74 592, также подтверждено 17 смертельных исходов среди пациентов с ковидом, общее число жертв инфекции в регионе — 2 806 человек.