Джакарта, 19 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан объяснил, почему жителям 19 стран разрешили въезд на Бали, сообщает Kompas.

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По его словам, 19 стран были выбраны с учетом низкого количества случаев заражения коронавирусом.

Если какая-либо из 19 стран не откроет свои двери для Индонезии, правительство может удалить эту страну из списка, которому разрешен въезд на Бали.

В Индонезии суточный прирост носителей коронавируса, особенно на островах Ява и Бали, снизилось на 99%.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент ИндонезииЮсуф Каллазаявил, что из десяти богатых людей в Индонезии лишь один является мусульманином.