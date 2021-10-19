Волгоград, 19 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Дополнительные стимулирующие выплаты установили для медработников власти Волгоградской области. Они получат прибавку за каждого пациента, привитого от коронавируса. Постановление администрации региона официально опубликовано 19 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Вакцинация

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Документ подписан и.о. губернатора Евгением Харичкиным. Согласно постановлению, стимулирующие выплаты устанавливаются за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в период с 27 августа по 31 декабря 2021 года. За одного вакцинированного жителя полагается 200 рублей. Источником финансирования определён областной бюджет.

Порядок предоставления выплат должен быть утверждён до 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в регионе с 27 июля 2021 года. К середине октября оба этапа иммунизации прошли более 850 тысяч жителей региона.