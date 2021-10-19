Екатеринбург, 19 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Для успешной борьбы против распространения коронавируса необходимо ужесточить соответствующие меры. Об этом заявил депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников 19 октября на заседании представительного органа.

QR-код

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По его мнению, нужно принимать жёсткие меры в отношении тех, кто отказывается носить защитные маски, вплоть до того, чтобы штрафовать или высаживать из автобусов. Также он негативно высказался по поводу того, что сейчас в регионах России вводят QR-коды.

«QR-коды — это фуфло!» — заявил депутат. И объяснил это своё мнение тем, что зачастую граждане прививаются, а затем снимают маски и начинают везде ходить.

«А где гарантия, что антитела выработались? Нет такой гарантии», — заметил Колесников. Он также добавил, что прививка снижает риск заражения, и призвал власти не либеральничать, а наводить порядок.

Отметим, этот депутат известен своими резкими заявлениями. Также он оказался в центре скандала после того, как назвал журналистов бестолочами. Тем не менее в общественных местах и в транспорте многие нарушают масочный режим, и эта проблема касается многих регионов России.