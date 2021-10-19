Бразилиа, 19 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Возвращение к занятиям в очном формате произошло в бразильских городах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, чтобы уменьшить психологическое давление на детей и подростков. Об этом заявили представители сферы здравоохранения страны, сообщает Prensa Latina.

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В столицах штатов Минас-Жерайс (юго-восток) и Баия (северо-восток) также возобновились занятия, на которых присутствовало 100% учащихся. В рамках очных занятий использование защитных масок по-прежнему является обязательным.

Специалисты в области здравоохранения утверждают, что вакцинация дает больше гарантий для возвращения очного формата во всей стране. В случае Сан-Паулу классные занятия вновь стали обязательными для всех учащихся государственных и частных школ. Государственный секретариат по вопросам образования постановил, что до 3 ноября минимальное расстояние между партами должно составлять один метр.