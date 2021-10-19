Сеул, 19 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Эстонии Алар Карис обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В письмах представители двух стран высоко оценили развитие сотрудничества в сфере политики, экономики и культуры. Лидеры также акцентировали внимание на том, что открытие посольства Эстонии в Сеуле в начале текущего года поспособствовало выводу двусторонних отношений на новый уровень.

Известно, что в рамках памятной даты в Эстонской академии музыки и театра, расположенной в Таллине, прошёл концерт с участием молодых музыкантов из двух стран.