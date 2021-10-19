Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Актриса Блейк Лавли, являющаяся женой Райана Рейнольдса, поиздевалась над мужем после того, как он объявил о решении сделать паузу в кинокарьере. Об этом 19 октября сообщил портал Cinema Blend.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

«Майкл Кейн сделал это первым», — написала Лавли. Поясним, что таким образом актриса пошутила по поводу «преклонного возраста» Рейнольдса, поскольку Майкл Кейн объявил об окончании актёрской карьеры в 88 лет.

Напомним, в 2021 году вышли фильмы «Телохранитель жены киллера» и «Главный герой», в которых Райан Рейнольдс исполнил главные роли. Актёр также снялся в боевике-триллере Netflix «Красное уведомление» и в фантастическом фильме «Имя наше — Адам» (The Adam Project).