Москва, 19 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 73 жителя, сообщает 19 октября оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Число летальных исходов выше, чем сутками ранее, когда умерли 69 человек. Тем не менее, общая картина смертности от COVID-19 в столице остаётся стабильной.

Всего от коронавирусной инфекции в Москве с начала пандемии умерли 30 305 человек, следует из данных федерального оперштаба. Для сравнения, в Санкт-Петербурге скончались 23 032 человека.

За сутки выздоровели около 4 тыс. переболевших коронавирусной инфекцией. Общее число тех, кто смог победить заболевание, превысило 1,5 млн человек.