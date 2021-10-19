Варшава, 19 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 19 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 3 931 новый случай заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 64 человека, из которых 49 имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 2 945 056 случаев заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 179. В больницах по состоянию на 19 октября находятся 3 592 пациента с COVID-19, из них 318 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.