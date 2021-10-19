Гавана, 19 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Кубинские власти сообщили, что иммунизация против COVID-19 проходит в соответствии с планом, и почти 70% населения, имеющего право на вакцинацию, в настоящее время полностью привиты. Об этом пишет Prensa Latina.

BFMTV.com Флаг Кубы

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Во время очередного заседания национальной рабочей группы по борьбе с пандемией министр здравоохранения Хосе Анхель Портал Миранда заявил, что этот процесс повлиял на снижение количества положительных случаев заболевания в день, госпитализаций и смертей.

По словам министра, ежедневно вводится от 200 000 до 300 000 доз собственных вакцин, что позволило охватить 69,2% населения полным графиком иммунизации. К ним относятся выздоравливающие после болезни, которые получают одну дозу препарата Soberana Plus, разработанного Институтом вакцины Финли.

Отмечается, что более 99% населения получили по крайней мере одну дозу препарата Soberana 02 от Института вакцин Финли, или Abdala, разработанный Центром генной инженерии и биотехнологии.

«Число положительных случаев снизилось на 38,4% (на 10 354 случая меньше) по сравнению с предыдущей неделей», — сказал министр.

Национальный директор по эпидемиологии минздрава Кубы Франсиско Дуран сказал, что при таких темпах страна достигнет своей цели — полностью вакцинировать 90% населения — к концу ноября 2021 года.