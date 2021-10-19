Москва, 19 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19 среди депутатов, с каждым заседанием число заболевших увеличивается, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«На первом заседании было (заболевших) 11 депутатов, на втором — 12, сейчас 13 — третье заседание», — сказал Володин.

Всего, по его данным, переболели 30% от депутатов Госдумы восьмого созыва, 62% вакцинированы

«Это забота о жизни, здоровье вашем и ваших коллег», — подчеркнул Володин, отметив, что просьбы о вакцинации не являются давлением.