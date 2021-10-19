Белгород, 19 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий населения вводится в Белгородской области, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач региона Елена Оглезнева.

Lenobl.ru Вакцинация

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Решение принято из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью COVID-19. Сделать прививки должны жители региона старше 60 лет, а также работники сферы услуг (за исключением медиков и педагогов), работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники МФЦ, правоохранительных органов и пунктов пропуска через государственную границу, вахтовики и волонтёры.

Работодатели должны до 15 ноября организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной. До 15 декабря 2021 года необходимо получить вторую прививку. Постановление не распространяется на лиц с медотводом.

По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости в регионе за 14 дней составляет 23,1%.