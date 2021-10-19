Краснодар, 19 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 254 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 октября. Накануне, 18 октября, также сообщалось о 254 заболевших. Среди новых носителей инфекции — 30 детей, младшему из которых только четыре месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидируют по числу новых заражений за сутки Краснодар (44 новых случая), Сочи (38 случаев), а также Анапа и Кущевский район (по 14 новых заразившихся). Также по 13 новых случаев заражения подтверждено в Новороссийске и Туапсинском районе, 12 — в Красноармейском, 11 — в Калининском районе.

Всего с 12 марта 2020 года в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердилось у 78 349 человек, в том числе у 5 362 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1378. Выздоровевшими признаны 57 448 человек, скончались 6 895 ковид-пациентов.

На 19 октября на амбулаторном лечении остаются 10 679 пациентов, ещё 3 327 человек проходят лечение в стационарах, в том числе 104 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 7 — на ЭКМО.