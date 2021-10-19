Москва, 19 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Более чем на тысячу новых случаев сократилось число выявленных за сутки заражений коронавирусом в Москве. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние 24 часа исследования подтвердили 5,7 тыс. случаев, тогда как сутками ранее медики выявили 6823 заражения. Всего в Москве с начала пандемии выявили 1 731 937 случаев заражения.

За сутки в столице госпитализация потребовалась 1598 ковид-пациентам, 639 человек находятся на ИВЛ.

Отметим, что улучшение в Москве повлияло на общефедеральную статистику. В России за сутки выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем сутками ранее.