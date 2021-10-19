Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки выявили 303 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на семь человек больше, чем днем ранее. Об этом 19 октября сообщили в региональном оперативном штабе. Всего с начала пандемии в области заразились коронавирусом более 74,3 тыс. человек.

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Наибольшее количество новых зараженных было обнаружено в городах Выборг (21), Всеволожск (15), Гатчина (14), Кудрово, Кириши, Тихвин (по 13), Сланцы (11), Лодейное Поле (10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области лабораторным путем был подтвержден 74 301 случай заражения. Из числа заболевших выздоровели 56 084 человека, в том числе 274 пациента были выписаны за минувшие сутки. Умерло в регионе за время пандемии 2509 пациентов с COVID-19.