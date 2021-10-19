Воронеж, 19 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Воронежской области за минувшие сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом, это самый высокий показатель с начала пандемии. Об этом сообщили 19 октября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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Также в регионе установлен очередной суточный рекорд по количеству госпитализированных ковид-пациентов — в больницы попали 922 человека. Всего за минувшие сутки в Воронежской области подтверждено заражение коронавирусом у 689 человек. Для сравнения — накануне, 18 октября, сообщалось о 676 новых заболевших. Выписаны с выздоровлением 264 пациента.

С начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 145 286 человек, выздоровели 116 775 пациентов. Число жертв инфекции в регионе достигло 6 511 человек.