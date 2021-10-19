Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие сутки от COVID-19 скончались 68 человек, это самый большой показатель суточной смертности от коронавируса за осень 2021 года, сообщили 19 октября в федеральном оперштабе. Ранее в октябре трижды фиксировалось по 67 смертей от ковида в сутки.

Смерть

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Всего за время пандемии в Петербурге COVID-19 стал основной причиной смерти для 23 032 человек. В городе произошло 430,3 смертей от последствий коронавируса на 100 тыс. населения, это самый высокий показатель в России.

Кроме того, за последние сутки в Северной столице выявлено 3220 новых случаев коронавирусной инфекции, это на 123 случая больше, чем в предыдущий день. Также за сутки выписаны по выздоровлению 3096 человек, это самый высокий показатель суточной выписки за последние несколько недель.

Всего в Петербурге заразились коронавирусом 669 956 человек, выздоровели 611 146 человек.