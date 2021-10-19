Сеул, 19 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 71 635 человек. Об этом 19 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 19 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 474 512 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 78,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 628 733 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 33 185 615 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1073 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 344 518.

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