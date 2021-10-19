Москва, 19 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Число выявленных за сутки заражений коронавирусом в России начало снижаться. Это следует из свежей статистики федерального оперативного штаба, опубликованной 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в стране выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее, 18 октября, их выявили 34 325. На снижение повлияло улучшение ситуации в Москве — 5,7 тыс. новых случаев против 6823 сутками ранее.

Всего с начала распространения коронавируса выявлено 8 060 752 случая заражения. При этом более 7 млн человек уже смогли победить и выздоровели, 225 325 пациентов скончались.