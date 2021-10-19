Пекин, 19 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Компания Xiaomi планирует начать выпуск серийных электрокаров в первой половине 2024 года. Об этом сообщает издание The Paper со ссылкой на председателя совета директоров компании Лэй Цзюнь.

MyDrivers Рендерное изображение Xiaomi M1

По словам представителя Xiaomi, компания ведет подготовку к началу производства электрокаров. По его мнению, выпуск электрифицированных автомобилей дополнит стратегию компании, в рамках которой были созданы системы управления умным домом или офисом.

В прошлом месяце Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию, которая будет выпускать электрокары. Размер уставного капитала этой компании составил 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В ближайшие 10 лет для развития производства электрокаров Xiaomi будет инвестировано еще около 10 млрд долларов.

Xiaomi ведет набор квалифицированных специалистов для новой компании. На данный уже набран штат из 300 человек.

Ранее компания Foxconn на Тайване представила три электрокара — электробус Model T, электроседан Model E и электрокроссовер Model C.

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