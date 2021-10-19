Москва, 19 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. По состоянию на 15 октября от гриппа привились свыше 29,6 млн человек, что составляет 20,3% от всего населения России. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Allergiyainfo.ru Грипп

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«По состоянию на 15 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 29,6 млн человек, что составляет 20,3% от численности населения страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным Роспотребнадзора, с 11 по 17 октября в России наблюдается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, который обусловлен преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и т.д.).

Кроме этого, уточняется, что превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в основном среди взрослых и детей от семи до 14 лет и добавляется, что в целом эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ на данный момент превышены в 62 регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 может ослабнуть в конкуренции с ОРВИ или гриппом.