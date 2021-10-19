Москва, 19 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В России обновился максимум суточной смертности от коронавирусной инфекции, сообщает 19 октября федеральный штаб по противодействию COVID-19.

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За сутки инфекция унесла жизни 1015 человек, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии. Прежний максимум был зафиксирован несколько дней назад — 1002 смерти. Днём ранее, 18 октября, умерли от ковида 998 жителей России.

Всего, согласно официальным данным, коронавирусная инфекция в России стала причиной смерти 225 325 человек.

За сутки выздоровели и были выписаны более 23,4 тыс. человек, рассказали в штабе.