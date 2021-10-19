Москва, 19 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Число погибших от коронавируса растет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

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«485 врачей погибли в 2020 году (спасая нас от коронавируса — ред.). Мы видим это по бюджету. Но в 2020 году не было вакцины, а сегодня вакцина есть… А количество погибших врачей все увеличивается и увеличивается. За полгода эта цифры достигла 1100 врачей», — заявил Макаров.

Он осудил тех, кто пропагандирует отказ от вакцинации.

Средства на выплаты компенсаций за смерть врачей от коронавируса заложены в федеральном бюджете.