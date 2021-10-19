Подгорица, 19 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,4 процента взрослого населения и повторно вакцинирован 51 процент, сообщает институт общественного здравоохранения.

(сс) whitesession Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 253 486 человек или 40,9 процента, а вторую — 233 183 человека или 37,6 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.