Москва, 19 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Изменить законодательство в сфере признания иноагентами физлиц призвал до конца 2021 года лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Фотографии пресс-службы партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«Масштаб правоприменения вышел из разумных берегов, в частности, по физическим лицам. Странные критерии отнесения людей к иноагентам. Боюсь, что логика, которая была в начале применения, начала переворачиваться, когда гражданские активисты становятся иноагентами», — отметил Нечаев.

«Важно в осеннюю сессию Госдумы, чтобы профильный комитет нашел то, как отредактировать это законодательство», — считает парламентарий.

По его мнению, в законодательстве об иностранных агентах «есть много странных вещей».

«Например, лицо, признанное иноагентом должно стать ООО. Они не мечтали никаких ООО иметь. У нас миллионы людей перешло в статус самозанчтых — мы в одном месте упрощаем, в другом — принимаем странные меры регулирования», — указал Нечаев.

Кроме того, депутат считает, что решение о признании физлица иноагентом должен принимать не Минюст на основе данных Росфинмониторинга и иных бюрократических процедур, а по суду.

«У нас есть суд. Почему бы не суд принимал решение о признании иноагентами, если нужно. В России действует презумпция невиновности. Может, все-таки восстановим презумпцию невиновности в России, и по суду будем принимать запретительные меры. Хватить искать врагов и клеить ярлыки», — подчеркнул Нечаев.

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