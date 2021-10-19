Любляна, 19 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Словении Янез Янша считает, что гражданские протесты в начале октября против эпидемиологических мер вызвали всплеск числа зараженных коронавирусом.

(сс) ŽupaBA VUCBA Словения

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Янша ответил на вопросы депутатов об использовании силы полиции против демонстрантов, включая слезоточивый газ и водометы.

Премьер-министр Словении защищал действия полиции, обвиняя протестующих в нападении на полицию.

«44 полицейских были ранены, а некоторые протестующие получили легкие травмы. Совершенно ясно, кто стал причиной беспорядков», — добавил Янша.

Янса отверг возможность продолжения насилия в Словении в результате действий полиции против протестующих, заявив, что вместо этого страна столкнется с продолжением числа новых случаев.

«В результате безответственного поведения, но не со стороны полиции или правительства, правительство может быть вынуждено вернуть изоляцию», — добавил Янса, сообщает агентство STA.