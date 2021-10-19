Тбилиси, 19 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 56 555 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5739 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 670 552 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 616 937 победили инфекцию, в том числе 2082 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9546 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 36 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5570 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1020.

Днём ранее в Грузии в ходе 25 385 исследований выявили 2479 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2374 человека, скончались 28 пациентов с COVID-19.