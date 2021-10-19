София, 19 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Болгарские педагоги, не желающие получать обязательную прививку от COVID-19, не будут отстранены от работы, и получат возможность осуществлять свою деятельность в дистанционном режиме. Об этом, как передает ТВ Болгарии, заявил 19 октября министр образования и науки (МОН) Болгарии Никола Денков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как подчеркнул глава МОН, обострение эпидемиологической ситуации в Болгарии действительно требует введения жестких карантинных мер, однако новые ограничения не должны «пагубным образом сказаться на качестве получаемых школьниками знаний».

«Учителя, которые по каким-либо причинам не стали обладателями «зеленого сертификата» вакцинации, могут преподавать удаленно», — отметил, в частности, министр.

По словам Денкова, «отдельно взятый педагог в состоянии объяснить учебный материал, даже на дому, используя необходимые средства связи». Предполагается, что в ближайшее время тысячам преподавателей в Болгарии будут выделены средства на приобретение домашних компьютеров и оплату услуг провайдеров.

Согласно данным минобразования Болгарии, на сегодняшний день необходимые вакцины от COVID-19 получили только 36% всего педагогического состава страны.