Брянск, 19 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Брянской области 19 октября выявлены рекордные 357 носителей коронавируса — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 313 тестов. Общее количество заражений превысило 71 тысячу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 71 059 жителей. Справились с заражением 64 603 человека, из них 230 — выписаны за последние сутки. в летальную статистику 19 октября внесли ещё 14 записей, таким образом, с начала пандемии в регионе от осложнений скончались 1 674 пациента.

В целом в Брянской области проведено 880 880 исследований на коронавирус.