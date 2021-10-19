Москва, 19 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В России большая часть населения (74%) знает о проходящей в стране Всероссийской переписи населения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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При этом 41% респондентов хорошо знают об этом, а 33% — что-то слышали.

Принять участие в переписи населения планирует также подавляющее большинство российских граждан — 85%. Сделать это онлайн на портале «Госуслуги» намерен 41% респондентов, 43% дождутся переписчика дома. Не будут участвовать в переписи 8% опрошенных.

Более половины российских граждан (58%) планируют следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения, а 39% не будут этого делать. Узнать результаты переписи будет интересно большинству респондентов (81%).

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Добавим, что 89% участников опроса убеждены, что в России необходима перепись населения. Напротив, не считают проведение переписи необходимым только 7% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала в России 15 октября. Менее чем за сутки участие в ней на портале «Госуслуги» приняли два миллиона человек.