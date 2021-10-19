София, 19 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Софии, Благоевграда, Ямбола и других городов Болгарии отмечена нехватка койко-мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом 19 октября сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, софийский Центр неотложной помощи им. Н. Пирогова прекратил прием больных пациентов из-за отсутствия мест в соответствующих палатах и боксах, а столичная Александровская больница объявила о готовности разместить у себя «только одного или двух человек».

Помимо прочего, в ряде регионов страны медицинские центры отказываются принимать граждан с подозрением на COVID-19 «по техническим причинам»: многие заведения не располагают необходимым оборудованием. Предполагается, что в ближайшее время соответствующий вопрос будет поднят на экстренном заседании министерства здравоохранения Болгарии.

Как отметил заместитель главы минздрава Болгарии Тома Томов, «возникшая проблема будет решена в кратчайшие сроки».

На сегодняшний день общее число выявленных жителей страны, заразившихся коронавирусом, составило 546 тысяч человек. Из них скончались 22 488 пациентов.