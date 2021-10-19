Симферополь, 19 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан вводят в Республике Крым, соответствующее постановление врио главного санитарного врача размещено на сайте управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю 19 октября.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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В число граждан, для которых вакцинация от ковида станет обязательной, вошли: сотрудники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, общественного питания, в том числе курьерской доставки, сотрудники гостиниц, хостелов, пансионатов, домов отдыха и других мест временного размещения. Также привиться должны сотрудники транспортной сферы, в том числе службы такси, сферы бытовых услуг, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно — оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов, банков и почты, МФЦ, сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, лица, задействованные в проведении культурных, выставочных, просветительских мероприятий. Также обязательная вакцинация коснется госсслужащих.

До 15 ноября в данных организациях 80% сотрудников должны получить прививку первым компонентом вакцины, вторым компонентом — до 20 декабря 2021 года. Исключение составят граждане, имеющие медицинский отвод от прививки.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что решение о введении обязательной вакцинации связано с высокими темпами прироста заболеваемости ковидом в регионе, причем более половины заболевших — это люди трудоспособного возраста.