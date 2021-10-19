Москва, 19 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Государство подменяет реальную борьбу с бедностью новой методикой оценки бедности, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв (ЛДПР).

Илья Савченко ИА Красная Весна Росстат

«Абсурд: миллионы рублей будут потрачены на новые методы оценки бедности! Но граждане России богаче от этого не станут. Зато в отчетах чиновников россияне станут числиться не такими бедными, как сейчас», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его мнению, для этого и нужен новый метод: чтобы «вместо реальной борьбы с бедностью демонстрировать «уверенный рост» доходов на бумаге».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения». Авторы исследования должны будут, в частности, подготовить рекомендации по внедрению лонгитюдного метода в программе Росстата по выборочному наблюдению за доходами населения и социальными выплатами.

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