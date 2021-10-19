Тирасполь, 19 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В ходе 303 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 177 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 62 038 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 56 483 человек, в том числе 70 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1435 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 998 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 315 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 540 человек, скончались 11 пациентов с COVID-19.