Москва, 19 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Поверхности изделий из нержавеющей стали, которые, в частности, используются в морской отрасли, судостроении и обустройстве прибрежной инфраструктуры, можно защитить от воздействия разрушающей их агрессивной среды и продлить срок их службы. Это стало возможным благодаря способу, предложенному учёными Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами из Чехии.

(сс) MrChris89 Сталь

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В исследовании, опубликованном в журнале Wear, специалисты поясняют, что многие такие механизмы (например, насосы, винты, лебёдки, задвижки), которые подвергаются износу в условиях контакта с солёной водой, изготавливают из коррозионно-стойких сталей, содержащих в составе, помимо железа, такие элементы, как, например, хром, никель или молибден.

Однако тончайшая, всего несколько нанометров, плёнка на поверхности стальных деталей, обеспечивающая коррозийную стойкость изнашивается, если деталь оказывается в условиях трения. Поэтому необходимо защитить её и вместе с этим повысить твёрдость поверхностного слоя.

Учёным удалось разработать покрытие, которое удовлетворяет всем необходимым требованиям и сможет защитить плёнку: идеальная адгезия (сильное сцепление покрытия с деталью), высокая твердость и значительная толщина, пишет РИА Новости. Оно представляет собой осыпь из тантал-циркониевых карбидов, закреплённых в металлическом слое.

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Авторы разработки считают, что их новое покрытие может существенно повысить защиту морской и прибрежной инфраструктуры, а также снизить риск возникновения аварий и поломок оборудования. Учёные уверены, что

эти покрытия могут найти применение и в других областях, например, в городском хозяйстве и транспорте, где износ и коррозия под действием антигололедных препаратов также является существенной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа российских учёных из Института химии ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета разработала новый метод защиты магниевых сплавов от коррозии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Magnesium and Alloys.