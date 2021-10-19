Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге учащиеся 172 классов 64 школ в настоящее время находятся на дистанционном обучении из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

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По данным ведомства, это составляет 0,8% от общего количества школьных классов в городе. Вместе с тем, количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (так называемый смешанный формат обучения), — 2461 человек (0,44% от общего количества обучающихся).

В дошкольных учреждениях Петербурге, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса, закрыты 27 групп в 18 детских садах.