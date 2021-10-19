Брянск, 19 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сроки проведения вакцинации от COVID-19 утвердила главный государственный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в региональном оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация от COVID-19

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Вакцинировать планируется не менее 80% от общей численности работников предприятий, с учётом ранее вакцинированных, а также переболевших не более шести месяцев назад.

Согласно постановлению, до 15 ноября 2021 года необходимо провести прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря 2021 года — вторым компонентом.

Эпидемиологическую ситуацию в регионе санитарный врач расценивает как неблагополучную. На 40-й неделе отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 20,6% по сравнению с 39-й неделей.