Афины , 19 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Греции выявили 3164 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 18 октября.

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По последним данным, с начала пандемии в Греции было подтверждено 697 033 случая инфицирования. За последние 24 часа также зарегистрировано 43 случая смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 418 человек.

В общей сложности 347 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 81,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.